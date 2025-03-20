Эксперт рассказал, почему переговоры Трампа с Зеленским всегда длятся недолго

Эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк в беседе с Life.ru рассказал, почему переговоры президента США Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским никогда не длятся долго. По его словам, нужно понимать роли людей.

«Самое главное, что Трамп и Путин разговаривали о хоккее. Казалось бы, при чём здесь хоккей? Если мы звоним и договариваемся о каких-то мирных инициативах, то зачем обсуждать хоккей?» — поделился собеседник Life.ru.

Кобелюк сообщил, что российский лидер Владимир Путин является разведчиком и знает, как отстаивать свою выгоду. В свою очередь, Трамп — бизнесмен, девелопер, переговорщик, человек, который писал книгу о том, как он договаривается. За Путиным стоит сильная страна, за хозяином Белого дома — не менее сильные ресурсы, как минимум весь блок НАТО.

А вот Зеленский в этой позиции выглядит как младший сын. Ему уже сказали, что он должен отдать контроль над энергетической структурой, над АЭС и так далее, чтобы его не обижал старший.

И это самое страшное. Создаётся ощущение, что Трамп в этих переговорах просто хочет выжать максимум из того, что получится. Он уже убедил всех забыть о границах 1991 года, поругался в Овальном кабинете, сделал так, чтобы Зеленский практически на всё соглашался. Алексей Кобелюк Эксперт по публичным выступлениям и переговорам

По мнению эксперта, Украиной управляет Америка. А то, что бывший комик называет отличными и тёплыми переговорами, — это лишь дипломатическая риторика. Главарю киевского режима сказали, что с ним всё будет хорошо, его будут защищать, дадут ракеты, вооружение. Но с ним говорили сухо, по делу и коротко, потому что за час многого не обсудишь, а вопросов очень много.

А вот с президентом России республиканец разговаривал на равных, так как здесь есть баланс сил. По словам Кобелюка, всегда мировые державы, ещё со времён СССР, выясняли спорные моменты в том числе через спортивные состязания. Это знаменитые игры СССР и Канады, наш баскетбольный матч, по которому даже сняли фильм.