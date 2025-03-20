«Обнародуют сами американцы»: Ушаков заявил, что команда переговорщиков от США сформирована
Ушаков: Команда переговорщиков от Америки сформирована, они сами обнародуют её
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американская команда переговорщиков с Россией по Украине сформирована. По его словам, имена её членов должны огласить сами американцы.
«Американская команда тоже сформирована, но, наверное, было бы логично, чтобы имена её членов обнародовали сами американцы», — поделился представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что глава государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили, кто мог бы представлять страны на переговорах. Российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Напомним, что что ранее была достигнута договорённость о встрече представителей США и РФ в Эр-Рияде. Она должна пройти 24 марта.
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