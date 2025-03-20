Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 12:59

«Обнародуют сами американцы»: Ушаков заявил, что команда переговорщиков от США сформирована

Ушаков: Команда переговорщиков от Америки сформирована, они сами обнародуют её

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американская команда переговорщиков с Россией по Украине сформирована. По его словам, имена её членов должны огласить сами американцы.

«Американская команда тоже сформирована, но, наверное, было бы логично, чтобы имена её членов обнародовали сами американцы», — поделился представитель Кремля.

«Обсудить на берегу»: Песков раскрыл одну из тем следующих переговоров РФ и США
«Обсудить на берегу»: Песков раскрыл одну из тем следующих переговоров РФ и США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что глава государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили, кто мог бы представлять страны на переговорах. Российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Напомним, что что ранее была достигнута договорённость о встрече представителей США и РФ в Эр-Рияде. Она должна пройти 24 марта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar