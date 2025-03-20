В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба главы республики.
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — сообщили там.
Журналисты пообещали позже представить подробности.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 20 марта может провести международный телефонный разговор во второй половине дня.
Лукашенко на прошлой неделе посетил Россию. Это был его первый международный визит после переизбрания. 13 марта состоялась личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле. На следующий день главы государств встретились вновь. Также Лукашенко выступил в Совфеде.
Life.ru