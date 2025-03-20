Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 14:13

В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба главы республики.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — сообщили там.

Журналисты пообещали позже представить подробности.

Стала известна дата инаугурации Лукашенко
Стала известна дата инаугурации Лукашенко

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 20 марта может провести международный телефонный разговор во второй половине дня.

Лукашенко на прошлой неделе посетил Россию. Это был его первый международный визит после переизбрания. 13 марта состоялась личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле. На следующий день главы государств встретились вновь. Также Лукашенко выступил в Совфеде.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar