В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба главы республики.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — сообщили там.

Журналисты пообещали позже представить подробности.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 20 марта может провести международный телефонный разговор во второй половине дня.