Что ни рилс, то «жиза»: IT-эксперт объяснил, почему короткие видео бьют чётко в наши болевые точки

Алгоритмы социальных сетей постоянно анализируют поведение пользователей, их интересы и взаимодействия, чтобы рекомендовать контент, который может быть им интересен. Об этом в беседе с Life.ru рассказал IT-эксперт Артём Геллер. По его словам, людям неспроста попадаются посты, видео и истории, которые отражают их эмоциональное состояние или жизненные события. Например, если кто-то часто делится позитивными моментами или вдохновляющими цитатами, алгоритмы могут предложить похожий контент.

«С одной стороны, короткие видео за нами следят. Они, конечно, ничего не чувствуют и не знают о нашем состоянии, но по факту из данных, которые получают соцсети или другие сервисы, они могут предложить нам что-то, чтобы закрыть потребность, которую мы сейчас испытываем», — пояснил собеседник Life.ru.

Геллер отметил, что пользователи сами предоставляют алгоритмам нужную им информацию. Когда мы что-то лайкаем, что-то перелистываем, а на чём-то задерживаемся чуть дольше, то мы взаимодействуем с продуктом.

Например, девушка переживает сложное расставание и задерживается на грустном ролике, например, про дождь. Уже можно понять, что настроение у человека не самое хорошее потому, что этот ролик она почему-то посмотрела до конца. Потом она поставила лайк какому-то совету, связанному с мужчинами. Ну и всё, дело сделано. Уже сделан вывод, что, скорее всего, у неё такая ситуация, и ей начинают подсовывать подобные видео, а к нему ещё и рекламу. IT-эксперт Артём Геллер

Но есть, по словам нашего эксперта, и другие, помимо прямого взаимодействия с сервисом, средства слежки. Например, микрофон. Разрешённые обезличенные данные о том, кто и что говорит, собираются большими гигантами и тоже интерпретируются.

«Скорее всего, сервис конкретного пользователя не знает ни его имени, ни фамилии, ни других данных. Но с помощью этих алгоритмов по прослушанному и переведённому тексту можно делать выводы. Так что всеми возможными способами этот продукт пытается с помощью телефона узнать о нас всё», — заключил специалист.