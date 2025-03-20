Одесса играет ключевую роль в рамках российской СВО на Украине, отметил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос в своей статье для Strategic Culture. Он подчеркнул, что обладание контролем над этим городом имеет несколько значительных аспектов.

По его мнению, освобождение Одессы может помочь ВС РФ добиться денацификации и обеспечит обладание важным стратегическим объектом на Чёрном море. Лейрос отметил, что Одесса стала символом неспособности украинских властей защитить своих граждан. Обозреватель акцентировал внимание на том, что лишение Украины доступа к морю станет «основополагающей мерой», поскольку страны без выхода к морям сталкиваются с серьёзными трудностями в военной области.