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Регион
20 марта, 18:07

«Поворотный момент»: В Бразилии указали на ключевой в СВО украинский город

Аналитик Лейрос: Одесса играет ключевую роль в контексте СВО

Одесса играет ключевую роль в рамках российской СВО на Украине, отметил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос в своей статье для Strategic Culture. Он подчеркнул, что обладание контролем над этим городом имеет несколько значительных аспектов.

«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», сообщил Лейрос.

По его мнению, освобождение Одессы может помочь ВС РФ добиться денацификации и обеспечит обладание важным стратегическим объектом на Чёрном море. Лейрос отметил, что Одесса стала символом неспособности украинских властей защитить своих граждан. Обозреватель акцентировал внимание на том, что лишение Украины доступа к морю станет «основополагающей мерой», поскольку страны без выхода к морям сталкиваются с серьёзными трудностями в военной области.

В Госдуме заявили о способности нашей армии взять порт Одессы вместе со всей областью и без США
В Госдуме заявили о способности нашей армии взять порт Одессы вместе со всей областью и без США

Ранее западные СМИ писали, что украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп может отдать России Одессу. Почему он должен это сделать — не уточняется. В Госдуме назвали оправданным страх киевского режима. А на Украине в ответ на это заявили, что впервые об этом слышат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Александра Мышляева
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