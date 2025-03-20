«Поворотный момент»: В Бразилии указали на ключевой в СВО украинский город
Аналитик Лейрос: Одесса играет ключевую роль в контексте СВО
Одесса играет ключевую роль в рамках российской СВО на Украине, отметил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос в своей статье для Strategic Culture. Он подчеркнул, что обладание контролем над этим городом имеет несколько значительных аспектов.
«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», — сообщил Лейрос.
По его мнению, освобождение Одессы может помочь ВС РФ добиться денацификации и обеспечит обладание важным стратегическим объектом на Чёрном море. Лейрос отметил, что Одесса стала символом неспособности украинских властей защитить своих граждан. Обозреватель акцентировал внимание на том, что лишение Украины доступа к морю станет «основополагающей мерой», поскольку страны без выхода к морям сталкиваются с серьёзными трудностями в военной области.
Ранее западные СМИ писали, что украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп может отдать России Одессу. Почему он должен это сделать — не уточняется. В Госдуме назвали оправданным страх киевского режима. А на Украине в ответ на это заявили, что впервые об этом слышат.
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