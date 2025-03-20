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20 марта, 18:29

Захарова раскрыла подробности о составе делегации РФ на встрече с США

Захарова: В составе российской делегации в Эр-Рияде не будет представителей МИД

Дипломаты МИД России не войдут в делегацию на предстоящих переговорах с США, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также подтвердила, что встреча пройдет 24 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — подчеркнула она.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили, кто мог поехать на переговоры. Позже стало известно, что российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Встреча должна состояться 24 марта в Эр-Рияде.

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Александра Мышляева
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