Захарова раскрыла подробности о составе делегации РФ на встрече с США
Захарова: В составе российской делегации в Эр-Рияде не будет представителей МИД
Дипломаты МИД России не войдут в делегацию на предстоящих переговорах с США, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также подтвердила, что встреча пройдет 24 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили, кто мог поехать на переговоры. Позже стало известно, что российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Встреча должна состояться 24 марта в Эр-Рияде.
Telegram / МИД России