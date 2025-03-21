В Крыму заявили, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании мира для Украины
Депутат Нестеренко: Зеленский расписался в нежелании мира для Украины
Собственным поведением Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и принести мир на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
«В риторике и действиях Зеленского продолжаем наблюдать отсутствие стремления к мирному разрешению конфликта и соблюдению достигнутых договоренностей», — сказал Нестеренко в беседе с РИА «Новости».
По словам парламентария, единственное, чему успел научиться Зеленский, находясь у власти, — это способности практически на ходу перекручивать в своих интересах любые факты и переворачивать всё с ног на голову.
Напомним, что президент Владимир Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов вечером 18 марта, сразу после его беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Чтобы выполнить этот приказ, нашим военным пришлось сбить семь российских дронов, которые были нацелены на объекты противника, но Киев не оценил этот жест и буквально тут же атаковал объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками.
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