Собственным поведением Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и принести мир на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«В риторике и действиях Зеленского продолжаем наблюдать отсутствие стремления к мирному разрешению конфликта и соблюдению достигнутых договоренностей», — сказал Нестеренко в беседе с РИА «Новости».