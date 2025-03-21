«Застал врасплох»: Стало известно о реакции Киева на предложение Трампа об АЭС

Предложение американского президента Дональда Трампа о взятии под контроль АЭС на территории Украины было неожиданным для киевских властей. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«По словам бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина, инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о сделке по доступу США к ключевым полезным ископаемым, и этот вопрос застал многих в Киеве врасплох», — говорится в материале.

В статье говорится, что идея о том, что Соединённые Штаты могут взять на себя если и не право собственности, то контроль над атомными электростанциями в стране, где ведутся боевые действия, может показаться крайне маловероятной. При этом в статье также отмечается, что при администрации Трампа Вашингтон проявлял особый интерес к промышленным активам Украины. Лидер США требовал заключения «сделки на триллион долларов», которая обеспечила бы доступ Штатов к важнейшим полезным ископаемым Украины.

В то же время издание The Washington Post отмечает, что ранее вопрос АЭС не поднимался во время контактов Вашингтона и Киева. Газета приводит слова бывшего замминистра энергетики Украины Алексея Рябчина, который заявил, что атомная инфраструктура не была на повестке дня в предыдущих переговорах о доступе США к ключевым полезным ископаемым и стала неожиданностью для многих в Киеве.