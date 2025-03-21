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21 марта, 10:25

Путин не стал комментировать письмо от подсудимого генерала Попова

Песков: Путину передали письмо генерала Попова, но Кремль его не комментирует

Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Лидеру России Владимиру Путину передали письмо от подсудимого генерала Ивана Попова, однако Кремль не станет комментировать его содержание. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нём известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — добавил он.

СМИ узнали, за что генерала Попова отправили в СИЗО из-под домашнего ареста
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Напомним, бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поиске справедливости. Он подчеркнул, что всегда служил своей стране, безусловно исполняя приказы и достигая поставленных целей. Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил свыше 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для защиты в зоне СВО. Генерал свою вину не признаёт. Попов провёл восемь месяцев под домашним арестом, после чего его перевели в СИЗО.

Александр Юнашев
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