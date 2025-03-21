Путин не стал комментировать письмо от подсудимого генерала Попова

Лидеру России Владимиру Путину передали письмо от подсудимого генерала Ивана Попова, однако Кремль не станет комментировать его содержание. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нём известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — добавил он.