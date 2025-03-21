Экс-супруг Пугачёвой приехал на похороны отца Киркорова

Экс-супруг певицы Аллы Пугачёвой, Евгений Болдин, выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову на похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает корреспондент NEWS.ru .

Мужчины обменялись рукопожатием и несколькими фразами. После короткой беседы с Болдиным Киркоров поблагодарил его за поддержку.