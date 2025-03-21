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21 марта, 12:12

Экс-супруг Пугачёвой приехал на похороны отца Киркорова

Бывший муж Пугачёвой Болдин принёс соболезнования Киркорову на похоронах отца

Экс-супруг певицы Аллы Пугачёвой, Евгений Болдин, выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову на похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Мужчины обменялись рукопожатием и несколькими фразами. После короткой беседы с Болдиным Киркоров поблагодарил его за поддержку.

С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя
С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя

Напомним, о смерти Киркорова-старшего стало известно 18 марта. Он скончался в возрасте 92 лет. В последнее время его здоровье становилось всё хуже, в частности развилась пневмония и болезни сердца. Позже выяснилось, что отец «короля эстрады» умирал в муках.

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Life.ru

Александра Мышляева
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