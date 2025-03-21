Экс-супруг Пугачёвой приехал на похороны отца Киркорова
Бывший муж Пугачёвой Болдин принёс соболезнования Киркорову на похоронах отца
Экс-супруг певицы Аллы Пугачёвой, Евгений Болдин, выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову на похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает корреспондент NEWS.ru.
Мужчины обменялись рукопожатием и несколькими фразами. После короткой беседы с Болдиным Киркоров поблагодарил его за поддержку.
Напомним, о смерти Киркорова-старшего стало известно 18 марта. Он скончался в возрасте 92 лет. В последнее время его здоровье становилось всё хуже, в частности развилась пневмония и болезни сердца. Позже выяснилось, что отец «короля эстрады» умирал в муках.
Life.ru