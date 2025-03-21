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Регион
21 марта, 15:04

«Абсурд»: В Кремле ответили на заявления Киева о том, что РФ сама обстреляла станцию в Судже

Песков: Заявления Киева о том, что РФ сама обстреляла станцию в Судже, абсурдны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину охарактеризовал заявления Киева о том, что ВС РФ якобы сами обстреляли газораспределительную станцию в Судже, как совершенно абсурдные. Он отметил, что эти утверждения ещё раз подчеркивают, насколько можно доверять киевскому режиму.

Песков комментирует заявления из Киева о подрыве станции «Суджа». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление», — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта газоизмерительная станция «Суджа» в курском приграничье подвергалась атаке ВСУ, несмотря на все договорённости. Владимир Зеленский заявил, что не считает соглашение по временному прекращению атак на энергообъекты действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.

Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»
Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»
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Life.ru

Наталья Демьянова
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