«Абсурд»: В Кремле ответили на заявления Киева о том, что РФ сама обстреляла станцию в Судже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину охарактеризовал заявления Киева о том, что ВС РФ якобы сами обстреляли газораспределительную станцию в Судже, как совершенно абсурдные. Он отметил, что эти утверждения ещё раз подчеркивают, насколько можно доверять киевскому режиму.

«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление», — сказал представитель Кремля.