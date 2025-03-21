Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что за взрывом на газоизмерительной станции «Суджа» могут стоять британские власти, заинтересованные в обострении конфликта. Он утверждает, что подрыв станции украинскими вооруженными силами является провокацией, направленной на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В беседе с ТАСС Миронов отметил, что начало «операции информационного прикрытия» со стороны Киева подтверждает его позицию. По его словам, эта операция соответствует традиционным западным методам демонизации России, которая вновь обвиняется в уничтожении своей энергетической инфраструктуры.