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Регион
21 марта, 15:44

Миронов увидел британский след в теракте на газозамерной станции «Суджа»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что за взрывом на газоизмерительной станции «Суджа» могут стоять британские власти, заинтересованные в обострении конфликта. Он утверждает, что подрыв станции украинскими вооруженными силами является провокацией, направленной на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В беседе с ТАСС Миронов отметил, что начало «операции информационного прикрытия» со стороны Киева подтверждает его позицию. По его словам, эта операция соответствует традиционным западным методам демонизации России, которая вновь обвиняется в уничтожении своей энергетической инфраструктуры.

Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»
Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»

Напомним, что 21 марта киевский режим намеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную рядом с государственной границей с Курской областью. Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки. СК возбудил дело о терроризме. Теракт произошёл на фоне договорённости о временном прекращении атак на энергетические объекты. В Кремле заявили, что произошедшее ярко иллюстрируют истинную цену заверений Владимира Зеленского и его команды.

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Сергей Булкин/ТАСС

Марина Фещенко
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