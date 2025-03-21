Миронов увидел британский след в теракте на газозамерной станции «Суджа»
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что за взрывом на газоизмерительной станции «Суджа» могут стоять британские власти, заинтересованные в обострении конфликта. Он утверждает, что подрыв станции украинскими вооруженными силами является провокацией, направленной на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
В беседе с ТАСС Миронов отметил, что начало «операции информационного прикрытия» со стороны Киева подтверждает его позицию. По его словам, эта операция соответствует традиционным западным методам демонизации России, которая вновь обвиняется в уничтожении своей энергетической инфраструктуры.
Напомним, что 21 марта киевский режим намеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную рядом с государственной границей с Курской областью. Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки. СК возбудил дело о терроризме. Теракт произошёл на фоне договорённости о временном прекращении атак на энергетические объекты. В Кремле заявили, что произошедшее ярко иллюстрируют истинную цену заверений Владимира Зеленского и его команды.
Сергей Булкин/ТАСС