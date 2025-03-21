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21 марта, 18:08

Поляки обвинили Путина в пожаре в выставочном центре Варшавы

Nczas.info: Поляки обвинили РФ в поджоге выставочного центра в Варшаве

В Варшаве пожар в выставочном комплексе «Глобал-Экспо» приписали «диверсантам» президента России Владимира Путина. Об этом пишет Nczas.info.

«Пожар в зале в Варшаве. Опять Путин?» — гласит заголовок публикации.

Польские пожарные рассказали, что в комплексе случилось возгорание из-за строительного мусора, который был брошен арендаторами, съехавшими из выставочного павильона. Однако польский политик Павел Усядек, представляющий партию «Конфедерация», обвинил во всём «российских диверсантов». Известно, что в пожаре никто не пострадал.

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Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключает, что на РФ могут попытаться повесить пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу. Это крупное возгорание в Лондоне обесточило более 16 тысяч домов и парализовало международный аэропорт. Хитроу закрылся на сутки из-за пожара на электроподстанции. Экстренные службы эвакуировали около 150 человек.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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