Поляки обвинили Путина в пожаре в выставочном центре Варшавы
Nczas.info: Поляки обвинили РФ в поджоге выставочного центра в Варшаве
В Варшаве пожар в выставочном комплексе «Глобал-Экспо» приписали «диверсантам» президента России Владимира Путина. Об этом пишет Nczas.info.
«Пожар в зале в Варшаве. Опять Путин?» — гласит заголовок публикации.
Польские пожарные рассказали, что в комплексе случилось возгорание из-за строительного мусора, который был брошен арендаторами, съехавшими из выставочного павильона. Однако польский политик Павел Усядек, представляющий партию «Конфедерация», обвинил во всём «российских диверсантов». Известно, что в пожаре никто не пострадал.
Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключает, что на РФ могут попытаться повесить пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу. Это крупное возгорание в Лондоне обесточило более 16 тысяч домов и парализовало международный аэропорт. Хитроу закрылся на сутки из-за пожара на электроподстанции. Экстренные службы эвакуировали около 150 человек.
Life.ru