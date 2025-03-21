В Варшаве пожар в выставочном комплексе «Глобал-Экспо» приписали «диверсантам» президента России Владимира Путина. Об этом пишет Nczas.info.

Польские пожарные рассказали, что в комплексе случилось возгорание из-за строительного мусора, который был брошен арендаторами, съехавшими из выставочного павильона. Однако польский политик Павел Усядек, представляющий партию «Конфедерация», обвинил во всём «российских диверсантов». Известно, что в пожаре никто не пострадал.