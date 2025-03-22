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22 марта, 00:48

«Молился за друга»: Путин обращался к Богу после покушения на Трампа

Спецпосланник Уиткофф: Путин молился в церкви после покушения на Трампа

Российский лидер Владимир Путин посетил церковь и помолился за Дональда Трампа, когда на того совершили покушение во время предвыборной кампании. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он акцентировал внимание, что тогда республиканец ещё не был президентом, а потому Путин молился за Трампа не как за коллегу, а как за товарища.

«Он пошёл в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Не потому что он был президентом и мог стать президентом Соединённых Штатов, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — произнёс Уиткофф.

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Напомним, что всего известно о трёх попытках покушения на главу Белого дома. Первая и самая опасная из них была совершена 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда выпущенная пуля прошла в миллиметрах от головы Трампа. Второй раз расправиться с республиканцем хотели 15 сентября. О предотвращении третьего покушения калифорнийская полиция отчиталась 13 октября.

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Telegram / Кремль. Новости

Илья Пушкарев
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