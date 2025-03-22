«Молился за друга»: Путин обращался к Богу после покушения на Трампа

Российский лидер Владимир Путин посетил церковь и помолился за Дональда Трампа, когда на того совершили покушение во время предвыборной кампании. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он акцентировал внимание, что тогда республиканец ещё не был президентом, а потому Путин молился за Трампа не как за коллегу, а как за товарища.