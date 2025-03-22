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22 марта, 05:03

Гигантская синяя птица Twitter ушла с молотка за $35 тысяч

AP: Синюю птицу Twitter со штаб-квартиры соцсети продали почти за $35 тысяч

Логотип на штаб-квартире Twitter. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Pasquini

Логотип на штаб-квартире Twitter. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Pasquini

Гигантская вывеска в виде логотипа синей птицы, которая долгое время украшала штаб-квартиру Twitter, была продана на аукционе за 34 375 долларов. Её сняли с фасада здания в Сан-Франциско, после того как Илон Маск купил компанию и переименовал её в X. Об этом пишет Assosiated Press.

По данным аукционного дома RR Auction, вывеска весит 254 килограмма и имеет размеры 3,7 на 2,7 метра. Имя покупателя не раскрывается.

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Напомним, что Илон Маск купил Twitter в 2022 году. Год спустя он заявил о прощании с прежним логотипом. При этом соцсеть сменила доменное имя лишь в 2024 году.

Тимур Хингеев
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