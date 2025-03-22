Гигантская синяя птица Twitter ушла с молотка за $35 тысяч

Гигантская вывеска в виде логотипа синей птицы, которая долгое время украшала штаб-квартиру Twitter, была продана на аукционе за 34 375 долларов. Её сняли с фасада здания в Сан-Франциско, после того как Илон Маск купил компанию и переименовал её в X. Об этом пишет Assosiated Press.