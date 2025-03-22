Вплоть до онкологии: Врач назвала недуги, на на которые указывают шишки на теле
Врач Шмелёва: Шишки на теле могут указывать на онкологию
Уплотнения под кожей, которые в народе называют шишками, зачастую возникают из-за травм. Однако они могут быть последствием более серьёзных недугов, в числе которых — инородные тела, инфекции, укусы насекомых, наследственные заболевания и даже злокачественные новообразования. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва.
По её словам, шишки на теле могут сопровождаться болезненными ощущениями, покраснениями, повышением температуры, общей слабостью и выделениями из уплотнений, в том числе гнойными. Поэтому при их обнаружении требуется обращение к специалисту.
«При выявлении шишек под кожей следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить злокачественные опухоли или при их наличии начать правильное лечение», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее онколог перечислил специфические симптомы лимфомы. Он призвал обращать внимание на увеличение и уплотнение лимфоузлов без видимой причины. Кроме того, названы признаки, по которым можно определить раковую родинку. В частности, поможет правило ABCDE.