Вплоть до онкологии: Врач назвала недуги, на на которые указывают шишки на теле

Уплотнения под кожей, которые в народе называют шишками, зачастую возникают из-за травм. Однако они могут быть последствием более серьёзных недугов, в числе которых — инородные тела, инфекции, укусы насекомых, наследственные заболевания и даже злокачественные новообразования. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва.

По её словам, шишки на теле могут сопровождаться болезненными ощущениями, покраснениями, повышением температуры, общей слабостью и выделениями из уплотнений, в том числе гнойными. Поэтому при их обнаружении требуется обращение к специалисту.

«При выявлении шишек под кожей следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить злокачественные опухоли или при их наличии начать правильное лечение», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».