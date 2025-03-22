Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 12:25

Вплоть до онкологии: Врач назвала недуги, на на которые указывают шишки на теле

Врач Шмелёва: Шишки на теле могут указывать на онкологию

Уплотнения под кожей, которые в народе называют шишками, зачастую возникают из-за травм. Однако они могут быть последствием более серьёзных недугов, в числе которых — инородные тела, инфекции, укусы насекомых, наследственные заболевания и даже злокачественные новообразования. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва.

По её словам, шишки на теле могут сопровождаться болезненными ощущениями, покраснениями, повышением температуры, общей слабостью и выделениями из уплотнений, в том числе гнойными. Поэтому при их обнаружении требуется обращение к специалисту.

Рак и не только: Маммолог объяснил, на какие заболевания указывает асимметрия груди
Рак и не только: Маммолог объяснил, на какие заболевания указывает асимметрия груди

«При выявлении шишек под кожей следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить злокачественные опухоли или при их наличии начать правильное лечение», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мужчин предупредили о приводящих к бесплодию и раку бессимптомных заболеваниях
Мужчин предупредили о приводящих к бесплодию и раку бессимптомных заболеваниях

Ранее онколог перечислил специфические симптомы лимфомы. Он призвал обращать внимание на увеличение и уплотнение лимфоузлов без видимой причины. Кроме того, названы признаки, по которым можно определить раковую родинку. В частности, поможет правило ABCDE.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar