В подмосковной Кашире загорелся цех с мукой

В подмосковной Кашире спасатели тушат цех с мукой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что на улице Ильича произошёл пожар в бункере с мукой. Площадь возгорания составила 920 квадратных метров, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации огня участвуют 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение к данному моменту уже удалось потушить.