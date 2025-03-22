В подмосковной Кашире загорелся цех с мукой
В подмосковной Кашире сотрудники МЧС России тушат цех. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В подмосковной Кашире спасатели тушат цех с мукой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщается, что на улице Ильича произошёл пожар в бункере с мукой. Площадь возгорания составила 920 квадратных метров, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации огня участвуют 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение к данному моменту уже удалось потушить.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Из-за пожара работу предприятия приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия. Площадь пожара достигла 3750 квадратов.