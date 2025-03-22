Делегации России поручено решить важный вопрос на переговорах с США в Эр-Рияде
Карасин: Делегация России решит важный вопрос на встрече с США в Эр-Рияде
Российская делегация надеется побороться за продвижение вперёд в переговорном процессе с представителями США во время встречи, которая состоится в Эр-Рияде. Об этом заявил телеканалу «Звезда» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Настрой у нас с [советником директора ФСБ] Сергеем Орестовичем [Беседой] боевой и конструктивный, рассчитываем достичь продвижения вперёд. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо [работать]. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — пояснил он.
Российские переговорщики вернутся на родину 25 марта. Сам Карасин, как предполагается, возглавит нашу делегацию вместе с советником директора ФСБ Сергеем Беседой.
Напомним, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой состоятся в воскресенье, 23 марта. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что они запланированы на следующую неделю. При этом, по данным журналист CBS News, американская и украинская стороны также встретятся в Саудовской Аравии.
ТАСС / Сергей Фадеичев