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22 марта, 13:37

Делегации России поручено решить важный вопрос на переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин: Делегация России решит важный вопрос на встрече с США в Эр-Рияде

Российская делегация надеется побороться за продвижение вперёд в переговорном процессе с представителями США во время встречи, которая состоится в Эр-Рияде. Об этом заявил телеканалу «Звезда» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Настрой у нас с [советником директора ФСБ] Сергеем Орестовичем [Беседой] боевой и конструктивный, рассчитываем достичь продвижения вперёд. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо [работать]. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — пояснил он.

Российские переговорщики вернутся на родину 25 марта. Сам Карасин, как предполагается, возглавит нашу делегацию вместе с советником директора ФСБ Сергеем Беседой.

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Напомним, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой состоятся в воскресенье, 23 марта. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что они запланированы на следующую неделю. При этом, по данным журналист CBS News, американская и украинская стороны также встретятся в Саудовской Аравии.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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