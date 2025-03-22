Участника конкурса «Интервидение» от России ещё не выбрали

Исполнитель, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, пока не выбран, его имя будет оглашено позднее. Об этом рассказала директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.