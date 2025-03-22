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Регион
22 марта, 16:28

Участника конкурса «Интервидение» от России ещё не выбрали

Исполнитель, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, пока не выбран, его имя будет оглашено позднее. Об этом рассказала директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.

«Он точно не определён, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»
Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»

Напомним, что президент РФ Владимир Путин утвердил проведение конкурса «Интервидение». Он пройдёт в Москве и Московской области. Около 20 стран подтвердили, что примут участие. Кабмин выделил 750 миллионов рублей на проведение музыкального состязания. До этого сообщалось, что от России будет выступать певец SHAMAN.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Александра Мышляева
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