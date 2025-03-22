Участника конкурса «Интервидение» от России ещё не выбрали
Исполнитель, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, пока не выбран, его имя будет оглашено позднее. Об этом рассказала директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.
«Он точно не определён, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», — сказала она в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин утвердил проведение конкурса «Интервидение». Он пройдёт в Москве и Московской области. Около 20 стран подтвердили, что примут участие. Кабмин выделил 750 миллионов рублей на проведение музыкального состязания. До этого сообщалось, что от России будет выступать певец SHAMAN.
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