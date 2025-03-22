Число эвакуированных из Курской области достигло 571, среди них 16 детей

Российская армия продолжает проводить эвакуацию мирных жителей в Курской области, солдаты с 12 марта смогли помочь 571 человеку, среди которых было 16 детей. Людей вывели из 27 освобождённых населённых пунктов. 223 человека сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР), 348 жителей забрали их близкие, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Всех людей, которых удаётся эвакуировать, сразу же осматривают медики скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), тех, кому требуется госпитализация, оперативно направляют в больницы под присмотр врачей», — написал он.

По словам Хинштейна, освобождённая территория до сих пор подвергается атакам нацистов, но бойцы продолжают работать. Эвакуированных передают сотрудникам ПВР, которые связываются с родственниками. В пунктах временного размещения также работают медики, психологи, юридические и социальные службы.