Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 16:36

Число эвакуированных из Курской области достигло 571, среди них 16 детей

Эвакуация мирных жителей в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуация мирных жителей в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Российская армия продолжает проводить эвакуацию мирных жителей в Курской области, солдаты с 12 марта смогли помочь 571 человеку, среди которых было 16 детей. Людей вывели из 27 освобождённых населённых пунктов. 223 человека сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР), 348 жителей забрали их близкие, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Всех людей, которых удаётся эвакуировать, сразу же осматривают медики скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), тех, кому требуется госпитализация, оперативно направляют в больницы под присмотр врачей», — написал он.

По словам Хинштейна, освобождённая территория до сих пор подвергается атакам нацистов, но бойцы продолжают работать. Эвакуированных передают сотрудникам ПВР, которые связываются с родственниками. В пунктах временного размещения также работают медики, психологи, юридические и социальные службы.

«Например, уже сейчас отработаны запросы свыше 260 эвакуированных жителей, 9 семей поставлены на социальное обслуживание на дому, 3 человека размещены в стационарные учреждения соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, выдано 126 дубликатов удостоверений «Дети войны», «Ветеран труда». Все, кто в этом нуждается, получают средства реабилитации (кресла-коляски, ходунки, костыли и другое)», — рассказал Хинштейн.

В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни
В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни

Напомним, что 13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи в Курской области. Однако уже 12 марта началась эвакуация первых жителей. Люди были переданы своим родственникам или помещены в пункты временного размещения. Ранее сообщалось, что с 12 марта более 370 гражданских лиц, в том числе 14 детей, были эвакуированы с освобождённых территорий Курской области.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar