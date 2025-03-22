«Сербы и русские — братья навек»: ЦСКА выиграл у «Партизана» в товарищеском матче
ЦСКА победил «Партизан» в товарищеском матче в Белграде
Футболисты ЦСКА одержали победу над «Партизаном» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды. Перед началом игры болельщики хозяев скандировали «Сербы и русские — братья навек», а на трибунах были вывешены транспаранты в цветах обоих клубов.
Голы за ЦСКА забили бразилец Алеррандро на 67-й минуте и российский полузащитник Рифат Жемалетдинов на 90+1. У «Партизана» отличился Душан Йованович на 90+8.
Ранее Life.ru сообщал, что сборная России разгромила Гренаду со счётом 5:0 в товарищеском матче в Москве. В этой игре Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной. А 25 марта нашим парням предстоит сыграть с Замбией.