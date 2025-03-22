Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 20:05

«Сербы и русские — братья навек»: ЦСКА выиграл у «Партизана» в товарищеском матче

ЦСКА победил «Партизан» в товарищеском матче в Белграде

ЦСКА победил «Партизан» в товарищеском матче. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

ЦСКА победил «Партизан» в товарищеском матче. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Футболисты ЦСКА одержали победу над «Партизаном» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды. Перед началом игры болельщики хозяев скандировали «Сербы и русские — братья навек», а на трибунах были вывешены транспаранты в цветах обоих клубов.

ЦСКА победил «Партизан» в товарищеском матче. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Голы за ЦСКА забили бразилец Алеррандро на 67-й минуте и российский полузащитник Рифат Жемалетдинов на 90+1. У «Партизана» отличился Душан Йованович на 90+8.

Первая сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года
Первая сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года

Ранее Life.ru сообщал, что сборная России разгромила Гренаду со счётом 5:0 в товарищеском матче в Москве. В этой игре Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной. А 25 марта нашим парням предстоит сыграть с Замбией.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Сербия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar