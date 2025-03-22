«Сербы и русские — братья навек»: ЦСКА выиграл у «Партизана» в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА одержали победу над «Партизаном» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды. Перед началом игры болельщики хозяев скандировали «Сербы и русские — братья навек», а на трибунах были вывешены транспаранты в цветах обоих клубов.