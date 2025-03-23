Россия расчехлила «Орешник» для удара по Киеву в ответ на подрыв газопровода
Депутат ГД Колесник допустил удар «Орешником» по Украине в ответ на подрыв ГИС
После заявления МИД РФ о праве на симметричный ответ Украине, в Госдуме допустили возможность применения новейшего ракетного комплекса «Орешник». Депутат Андрей Колесник отметил, что такой шаг может стать ответом на удары ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае и газоизмерительной станции «Суджа».
«Думаю, «Орешник» расчехлён, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — сказал он в беседе с News.ru.
Колесник подчеркнул, что терпение России не безгранично, и действия Киева могут привести к необратимым последствиям. По словам парламентария, на Украине ещё остались газовые, угольные электростанции, электростанции на жидком топливе и много критических объектов, но Россия пока воздерживается от ударов.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Удар по станции произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. В Кремле отметили, что приказ президента России Владимира Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, и ВС РФ его выполняют. А Захарова пригрозила Украине новыми «ударами возмездия» за подрыв станции.
Telegram / Минобороны России