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23 марта, 07:03

Россия расчехлила «Орешник» для удара по Киеву в ответ на подрыв газопровода

Депутат ГД Колесник допустил удар «Орешником» по Украине в ответ на подрыв ГИС

После заявления МИД РФ о праве на симметричный ответ Украине, в Госдуме допустили возможность применения новейшего ракетного комплекса «Орешник». Депутат Андрей Колесник отметил, что такой шаг может стать ответом на удары ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае и газоизмерительной станции «Суджа».

«Думаю, «Орешник» расчехлён, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — сказал он в беседе с News.ru.

Колесник подчеркнул, что терпение России не безгранично, и действия Киева могут привести к необратимым последствиям. По словам парламентария, на Украине ещё остались газовые, угольные электростанции, электростанции на жидком топливе и много критических объектов, но Россия пока воздерживается от ударов.

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Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Удар по станции произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. В Кремле отметили, что приказ президента России Владимира Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, и ВС РФ его выполняют. А Захарова пригрозила Украине новыми «ударами возмездия» за подрыв станции.

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Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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