Россия расчехлила «Орешник» для удара по Киеву в ответ на подрыв газопровода

После заявления МИД РФ о праве на симметричный ответ Украине, в Госдуме допустили возможность применения новейшего ракетного комплекса «Орешник». Депутат Андрей Колесник отметил, что такой шаг может стать ответом на удары ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае и газоизмерительной станции «Суджа».

«Думаю, «Орешник» расчехлён, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — сказал он в беседе с News.ru.