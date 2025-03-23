МИД связал с политикой пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Россия считает политически мотивированным и предвзятым судебное решение против россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) в Финляндии, который получил пожизненный срок за поддержку Донбасса в 2014 — 2015 годах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.
«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной «коллективным Западом» гибридной войны против России», — отметили в ведомстве.
Российская сторона намерена продолжать попытки вызволить Тордена и вести борьбу с «заражённой русофобией финской фемидой». На данный момент приговор не вступил в силу, а Москва располагает арсеналом юридических инструментов, которые могут помочь отстоять справедливость и призвать Финляндию услышать доводы защиты Тордена, подчеркнули в МИД.
Напомним, гражданин РФ Воислав Торден был задержан в конце августа 2023 года в Финляндии. Его заподозрили в «террористических преступлениях, совершённых в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Торден выступал на стороне ополчения Донбасса и защищал мирное население от атак ВСУ. 14 марта, по итогам судебного заседания в Финляндии, россиянину вынесли приговор о пожизненном заключении. В Посольстве РФ назвали «позорным судилищем» решение суда.