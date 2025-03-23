МИД связал с политикой пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии

Россия считает политически мотивированным и предвзятым судебное решение против россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) в Финляндии, который получил пожизненный срок за поддержку Донбасса в 2014 — 2015 годах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной «коллективным Западом» гибридной войны против России», — отметили в ведомстве.