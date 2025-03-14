«Позорное судилище»: Российское посольство осудило приговор Тордену в Финляндии
В Посольстве РФ назвали «позорным судилищем» пожизненный приговор Тордену
Посольство РФ в Финляндии назвало «позорным судилищем» приговор, вынесенный россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому). Несправедливое решение связали с нагнетанием в стране русофобии и военного психоза.
«Вердикт финской фемиды не вызывает ничего кроме глубокого возмущения и негодования. Предвзятость окружного суда города Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием», — заявили в дипмисиии.
Дипломаты также добавили, что подобное вполне логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине.
Напомним, сегодня, 14 марта, по итогам судебного заседания, Тордену вынесли приговор о пожизненном заключении. Он был задержан в конце августа 2023 года. Тогда в Финляндии его заподозрили в «террористических преступлениях, совершённых в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции Тордена и освободил его. В тот же день его задержала пограничная служба, и, спустя десять дней, россиянин был отправлен под арест.
ТАСС / IMAGO / Markku Ulander