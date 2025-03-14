«Позорное судилище»: Российское посольство осудило приговор Тордену в Финляндии

Посольство РФ в Финляндии назвало «позорным судилищем» приговор, вынесенный россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому). Несправедливое решение связали с нагнетанием в стране русофобии и военного психоза.

«Вердикт финской фемиды не вызывает ничего кроме глубокого возмущения и негодования. Предвзятость окружного суда города Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием», — заявили в дипмисиии.