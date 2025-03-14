Защита обжалует приговор россиянину Тордену, получившему в Финляндии пожизненный срок

Адвокат Наталия Мальгина сообщила о намерении защиты обжаловать приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), который был осуждён в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершённые на Украине в 2014 году. Мальгина утверждает, что защита считает вину своего клиента недоказанной, а сам приговор — политически мотивированным.