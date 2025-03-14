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14 марта, 09:45

Защита обжалует приговор россиянину Тордену, получившему в Финляндии пожизненный срок

Адвокат Мальгина: Защита будет обжаловать пожизненный приговор Тордену

Адвокат Наталия Мальгина сообщила о намерении защиты обжаловать приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), который был осуждён в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершённые на Украине в 2014 году. Мальгина утверждает, что защита считает вину своего клиента недоказанной, а сам приговор — политически мотивированным.

«Защита считает вину не доказанной и приговор политически мотивированным. Защита будет обжаловать приговор», — сказала адвокат в беседе с РИА «Новости», уточнив, что суд снял одно обвинение из пяти.

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Напомним, сегодня, 14 марта, по итогам судебного заседания, Тордену вынесли приговор о пожизненном заключении. Он был задержан в конце августа 2023 года. Тогда в Финляндии его заподозрили в «террористических преступлениях, совершённых в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции Тордена и освободил его. В тот же день его задержала пограничная служба, и, спустя десять дней, россиянин был отправлен под арест.

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Мария Любицкая
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