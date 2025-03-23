Загран не поможет: Туристам объяснили, как заселиться в отель без паспорта

Гражданам РФ для заселения в российские отели требуется внутренний паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При этом заграничный паспорт для этого не подходит, предупредил руководитель отдела бронирования отеля Алексей Сонов. Однако есть исключения.

«Если вы постоянно проживаете за границей и ваш загранпаспорт выдан российским консульством в другой стране, то его могут принять для заселения», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

Если же отель отказывается принимать загран, а паспорт гражданина вы забыли, то можно обратиться в ближайшее отделение МВД, чтобы получить временное удостоверение личности. Кроме того, помочь может биометрия, если данные туриста зарегистрированы в Единой биометрической системе.

Также эксперт отметил, что после смены фамилии старый паспорт остаётся действительным ещё 90 дней. А для заселения детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении, а также доверенность, заверенная нотариусом, если малыш путешествует не с родителями.