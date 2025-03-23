Они умерли из-за вас: Шольцу указали на его ответственность за погибших украинцев
Аналитик Кошкович: Германия стала причиной гибели сотен тысяч украинцев
Политика Германия является одной из основных причин, по которой погибли сотни тысяч граждан Украины. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на личной странице в соцсети X.
Контекст такой: Владимир Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за выделение дополнительного пакета военной помощи в три миллиарда евро, на что отреагировал пока ещё действующий канцлер Германии Олаф Шольц. Она заявил, что его страна стоит на стороне Украины. Именно это высказывание и прокомментировал Кошкович.
«Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев», — написал он.
Нашлось и ещё одно замечание по теме. Под постом Кошковича комментатор отметил, что немецкие солдаты не участвуют в боевых действиях и не рискуют жизнью, поэтому было бы правильно сказать, что они не на стороне украинцев, а «прячутся далеко-далеко за их спинами».
Напомним, что Олаф Шольц за время своего правления выделил огромные суммы в качестве военной помощи Украине, однако отказывался пересекать некоторые «красные линии», например, отправку немецких военных в Незалежную или передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus. А вот его будущий преемник, лидер Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц, похоже, взял пример с президента Франции Эманнюэля Макрона и разразился воинственными высказываниями в адрес России. А ещё он достаточно давно выступает за передачу Киеву ракет Taurus.
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