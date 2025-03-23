Политика Германия является одной из основных причин, по которой погибли сотни тысяч граждан Украины. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на личной странице в соцсети X.

Контекст такой: Владимир Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за выделение дополнительного пакета военной помощи в три миллиарда евро, на что отреагировал пока ещё действующий канцлер Германии Олаф Шольц. Она заявил, что его страна стоит на стороне Украины. Именно это высказывание и прокомментировал Кошкович.

«Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев», — написал он.