Неизвестные написали Red Army, Go home на заборе посольства РФ в Вильнюсе

Неизвестные оставили надписи краской на заборе посольства РФ в столице Литвы Вильнюсе. Об этом сообщает литовский Департамент полиции.

«В субботу, 22 марта, около 10:30 было замечено, что на заборе дипмиссии на улице Украинос Дидвирю красной и зелёной краской нарисованы надписи «Red Army» и «Go home», — приводит сообщение издание Delphi.