Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 14:11

Неизвестные написали Red Army, Go home на заборе посольства РФ в Вильнюсе

Неизвестные оставили надписи краской на заборе посольства РФ в столице Литвы Вильнюсе. Об этом сообщает литовский Департамент полиции.

«В субботу, 22 марта, около 10:30 было замечено, что на заборе дипмиссии на улице Украинос Дидвирю красной и зелёной краской нарисованы надписи «Red Army» и «Go home», — приводит сообщение издание Delphi.

МИД Молдавии считает, что ограничения работы посольства РФ были законны
МИД Молдавии считает, что ограничения работы посольства РФ были законны

Ранее Life.ru рассказывал об атаке на консульство РФ в Марселе с использованием коктейлей Молотова 24 февраля. Нападение совершили неизвестные, неподалёку от места происшествия было найдено брошенное авто. Всего на территорию дипмиссии бросили три бутылки с горючей жидкостью. К счастью, никто из сотрудников консульства и других непричастных людей не пострадал.

Обложка ©

wikipedia/Alma Pater

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Литва
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar