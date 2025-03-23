Неизвестные написали Red Army, Go home на заборе посольства РФ в Вильнюсе
Неизвестные оставили надписи краской на заборе посольства РФ в столице Литвы Вильнюсе. Об этом сообщает литовский Департамент полиции.
«В субботу, 22 марта, около 10:30 было замечено, что на заборе дипмиссии на улице Украинос Дидвирю красной и зелёной краской нарисованы надписи «Red Army» и «Go home», — приводит сообщение издание Delphi.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке на консульство РФ в Марселе с использованием коктейлей Молотова 24 февраля. Нападение совершили неизвестные, неподалёку от места происшествия было найдено брошенное авто. Всего на территорию дипмиссии бросили три бутылки с горючей жидкостью. К счастью, никто из сотрудников консульства и других непричастных людей не пострадал.
wikipedia/Alma Pater