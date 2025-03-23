Некоторые отставные офицеры во Франции выступили с критикой политики страны в отношении Украины, выражая при этом поддержку курсу России и политике главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Le Point.

«Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине», — сказано в материале.