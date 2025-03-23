Французские офицеры неожиданно поддержали Путина и разнесли курс Макрона
Le Point: Французские офицеры в отставке критикуют позицию страны по Украине
Некоторые отставные офицеры во Франции выступили с критикой политики страны в отношении Украины, выражая при этом поддержку курсу России и политике главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Le Point.
«Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине», — сказано в материале.
Помимо военных пророссийскую позицию разделяют и некоторые аналитики и политологи, называющие киевские власти «ультракоррумпированной кликой с элементами фашистской идеологии». При этом издание сообщает об отсутствии в стране доказанных случаев шпионажа французских военных в пользу Кремля за последние годы.
Напомним, в начале месяца президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации и заявил, что Россия представляет опасность для всей Европы. Этим французский лидер не ограничился и на днях анонсировал планы по размещению в Германии истребителей с ядерными боеголовками, а ещё заявил, что к 2035 году во Франции будут развёрнуты гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ.
Life.ru