Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 14:56

Французские офицеры неожиданно поддержали Путина и разнесли курс Макрона

Le Point: Французские офицеры в отставке критикуют позицию страны по Украине

Некоторые отставные офицеры во Франции выступили с критикой политики страны в отношении Украины, выражая при этом поддержку курсу России и политике главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Le Point.

«Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине», — сказано в материале.

Помимо военных пророссийскую позицию разделяют и некоторые аналитики и политологи, называющие киевские власти «ультракоррумпированной кликой с элементами фашистской идеологии». При этом издание сообщает об отсутствии в стране доказанных случаев шпионажа французских военных в пользу Кремля за последние годы.

Кремль счёл весьма опасными планы Макрона укрыть под «ядерным зонтиком» всю Европу
Кремль счёл весьма опасными планы Макрона укрыть под «ядерным зонтиком» всю Европу

Напомним, в начале месяца президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации и заявил, что Россия представляет опасность для всей Европы. Этим французский лидер не ограничился и на днях анонсировал планы по размещению в Германии истребителей с ядерными боеголовками, а ещё заявил, что к 2035 году во Франции будут развёрнуты гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ.

Обложка ©

Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar