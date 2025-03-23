На Западе раскрыли детали переговоров США и Украины

В Эр-Рияде намерены возобновить обсуждения по вопросу продления режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Алекс Марквардт у себя в социальных сетях.

«Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники. Американскую команду возглавляют Майкл Антон из Госдепартамента и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности при поддержке Артура Милиха, Эллиоты Рознера и другие эксперты», — добавил журналист.