На Западе раскрыли детали переговоров США и Украины
CNN: В Эр-Рияде будут обсуждать 30-дневное прекращение огня
В Эр-Рияде намерены возобновить обсуждения по вопросу продления режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Алекс Марквардт у себя в социальных сетях.
«Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники. Американскую команду возглавляют Майкл Антон из Госдепартамента и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности при поддержке Артура Милиха, Эллиоты Рознера и другие эксперты», — добавил журналист.
Напомним, российскую делегацию на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Встреча запланирована на 24 марта в Эр-Рияде. Сегодня же там встречаются Киев и Вашингтон. Планируется, что основное внимание на этих встречах будет уделено обсуждению деталей 30-дневного прекращение огня.
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