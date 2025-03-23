Компания Keenetic два года скрывала утечку данных клиентов со своих роутеров

Компания Keenetic Limited сообщила о взломе базы данных пользователей своих роутеров, который произошёл в марте 2023 года. Информация об этом инциденте была размещена на официальном сайте производителя после того, как новость об утечке попала в СМИ.

По данным компании, 15 марта 2023 года независимый эксперт по кибербезопасности уведомил их о том, что хакеры смогли получить доступ к базе данных мобильного приложения. Уязвимость была устранена в тот же день, а данные пользователей, которые могли быть скомпрометированы, были удалены и не попали к третьим лицам. Keenetic утверждает, что с тех пор не зафиксировано никаких признаков компрометации или ущерба для пользователей.