Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США в Эр-Рияде

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины и текущий генеральный инспектор Министерства обороны страны Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с Соединёнными Штатами в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».