Досрочные парламентские выборы в Канаде назначили на 28 апреля

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни в ходе специального обращения, которое транслировалась национальными телеканалами.

Напомним, Марк Карни 23 марта планирует распустить парламент и официально объявить о новой избирательной кампании. Согласно закону страны, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.