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23 марта, 21:03

Досрочные парламентские выборы в Канаде назначили на 28 апреля

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля.

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни в ходе специального обращения, которое транслировалась национальными телеканалами.

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Напомним, Марк Карни 23 марта планирует распустить парламент и официально объявить о новой избирательной кампании. Согласно закону страны, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.

Ранее Марк Карни призвал Москву начать мирные переговоры с Киевом, заверив при этом, что Оттава продолжит военную поддержку Украины. Также он пригласил Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдёт на западе Канады в июне.

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Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Лия Мурадьян
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