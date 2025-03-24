Досрочные парламентские выборы в Канаде назначили на 28 апреля
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля.
«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни в ходе специального обращения, которое транслировалась национальными телеканалами.
Напомним, Марк Карни 23 марта планирует распустить парламент и официально объявить о новой избирательной кампании. Согласно закону страны, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.
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