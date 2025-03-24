Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на кровле дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на кровле пятиэтажного дома, которое возникло после того, как огонь перекинулся с фасада торгового центра. Об этом сообщило МЧС России.
Тушение пожара в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС
К тушению были привлечены 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники. Предварительной причиной пожара в торговом центре стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.
Спасатели продолжают работы по полной ликвидации последствий пожара. Напомним, что возгорание в ТЦ началось утром 24 марта и быстро распространилось на соседнее здание.
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Пресс-служба МЧС