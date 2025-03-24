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24 марта, 05:00

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на кровле дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на кровле пятиэтажного дома, которое возникло после того, как огонь перекинулся с фасада торгового центра. Об этом сообщило МЧС России.

Тушение пожара в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС

К тушению были привлечены 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники. Предварительной причиной пожара в торговом центре стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на крыше ТЦ
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на крыше ТЦ

Спасатели продолжают работы по полной ликвидации последствий пожара. Напомним, что возгорание в ТЦ началось утром 24 марта и быстро распространилось на соседнее здание.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Артём Гапоненко
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