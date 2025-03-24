Российская делегация прибыла в отель в Эр-Рияде на переговоры с США
Российская делегация прибыла к месту консультаций с американскими переговорщиками в Эр-Рияде. Встреча должна начаться с минуты на минуту в гостинице The Ritz-Carlton. Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть отель.
Команду из Москвы возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США вечером 23 марта. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.
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