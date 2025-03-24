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Регион
24 марта, 07:08

Российская делегация прибыла в отель в Эр-Рияде на переговоры с США

Российская делегация прибыла к месту консультаций с американскими переговорщиками в Эр-Рияде. Встреча должна начаться с минуты на минуту в гостинице The Ritz-Carlton. Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть отель.

Команду из Москвы возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США вечером 23 марта. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.

Делегация США встретится с переговорщиками Украины за день до саммита с Россией
Делегация США встретится с переговорщиками Украины за день до саммита с Россией
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Андрей Бражников
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