Любителей перекусов предупредили о резком подорожании еды из автоматов
Эксперт Шерстов: В 2025 году еда из вендинговых автоматов подорожает на 10%
Готовые блюда в офисных микромаркетах, а также еда из вендинговых автоматов в 2025 году подорожает в среднем на десять процентов, предупредил россиян основатель сети бесконтактных микромаркетов Алексей Шерстов. Основные причины роста цен, по его словам, кроются в инфляции, изменении курса валют, удорожании сырья, логистики и расходов на обслуживание техники.
«Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Тем не менее у производителей есть возможность удержать цены при стабильном росте спроса и оптимизации закупок. Эксперт уверен, что спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие несколько лет.
Ранее агроэксперт раскрыл, на какие продукты перепишут ценники в марте. Он напомнил, что на снижение оптовых цен традиционно влияет сезонность. Кроме того, россиянам предрекли резкое подешевение продуктов и одежды. Их стоимость может упасть на 10-15% уже этой весной.
Kandinsky 3.1 / Life.ru