Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 16:32

Любителей перекусов предупредили о резком подорожании еды из автоматов

Эксперт Шерстов: В 2025 году еда из вендинговых автоматов подорожает на 10%

Готовые блюда в офисных микромаркетах, а также еда из вендинговых автоматов в 2025 году подорожает в среднем на десять процентов, предупредил россиян основатель сети бесконтактных микромаркетов Алексей Шерстов. Основные причины роста цен, по его словам, кроются в инфляции, изменении курса валют, удорожании сырья, логистики и расходов на обслуживание техники.

«Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции», — отметил собеседник «Газеты.ru».

ФАС разберётся с наценками на ряд продуктов питания в торговых сетях РФ
ФАС разберётся с наценками на ряд продуктов питания в торговых сетях РФ

Тем не менее у производителей есть возможность удержать цены при стабильном росте спроса и оптимизации закупок. Эксперт уверен, что спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие несколько лет.

Кофе обвинили в резком подорожании чая
Кофе обвинили в резком подорожании чая

Ранее агроэксперт раскрыл, на какие продукты перепишут ценники в марте. Он напомнил, что на снижение оптовых цен традиционно влияет сезонность. Кроме того, россиянам предрекли резкое подешевение продуктов и одежды. Их стоимость может упасть на 10-15% уже этой весной.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar