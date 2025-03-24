Любителей перекусов предупредили о резком подорожании еды из автоматов

Готовые блюда в офисных микромаркетах, а также еда из вендинговых автоматов в 2025 году подорожает в среднем на десять процентов, предупредил россиян основатель сети бесконтактных микромаркетов Алексей Шерстов. Основные причины роста цен, по его словам, кроются в инфляции, изменении курса валют, удорожании сырья, логистики и расходов на обслуживание техники.

«Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Тем не менее у производителей есть возможность удержать цены при стабильном росте спроса и оптимизации закупок. Эксперт уверен, что спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие несколько лет.