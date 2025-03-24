В Европе шокировали признанием о недостатке сил для помощи Украине

«Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о желании...» — пришли к выводу авторы материала.

Аналитик уверены, что Евросоюз обманывал себя заявлениями о способности действовать на равных с США в помощи ВСУ. Европейским лидерам надо было понять, что одного перевооружения для победы над Россией недостаточно. Газета отмечает, что ЕС должен срочно стать субъектом внешней политики. Что же касается Украины, авторы статьи заключили, что она находится в невыгодном положении, поскольку нет никаких оснований предполагать, что Белый дом станет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров.