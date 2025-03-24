В Европе шокировали признанием о недостатке сил для помощи Украине
Welt уличила Европу в недостатке сил и желания для оперативной помощи Украине
Страны Европы недостаточно сильны, чтобы оказать помощь Украине в боевых действиях против Российской армии. Возможности ЕС и Британии оценила немецкая газета Welt.
«Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о желании...» — пришли к выводу авторы материала.
Аналитик уверены, что Евросоюз обманывал себя заявлениями о способности действовать на равных с США в помощи ВСУ. Европейским лидерам надо было понять, что одного перевооружения для победы над Россией недостаточно. Газета отмечает, что ЕС должен срочно стать субъектом внешней политики. Что же касается Украины, авторы статьи заключили, что она находится в невыгодном положении, поскольку нет никаких оснований предполагать, что Белый дом станет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров.
К слову, в эти минуты в Саудовской Аравии идут консультации России и США. Команду из Москвы возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США вечером 23 марта. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.
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