Российские военные ведут бои за МАПП «Суджа»

Издание «Военное дело» сообщает, что на территории пропускного пункта идут активные боевые действия. В сообщении указано, что «противник окружён, но оказывает сопротивление». Военный блогер Юрий Подоляка также подтвердил эту информацию, отметив, что бои на МАПП начались утром в понедельник. По его словам, успех российских войск в этом районе может поставить подразделения ВСУ на южной окраине Гоголевки и в Олешне в крайне невыгодное оперативное положение, что может привести к их быстрому отступлению за государственную границу.