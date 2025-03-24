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Регион
24 марта, 12:21

Российские военные ведут бои за МАПП «Суджа»

Штурмовые группы российской армии, согласно данным нескольких российских околовоенных Telegram-каналов, достигли МАПП «Суджа» в Курской области.

Издание «Военное дело» сообщает, что на территории пропускного пункта идут активные боевые действия. В сообщении указано, что «противник окружён, но оказывает сопротивление». Военный блогер Юрий Подоляка также подтвердил эту информацию, отметив, что бои на МАПП начались утром в понедельник. По его словам, успех российских войск в этом районе может поставить подразделения ВСУ на южной окраине Гоголевки и в Олешне в крайне невыгодное оперативное положение, что может привести к их быстрому отступлению за государственную границу.

Дрон снял пожар и разрушения на подорванной ВСУ станции «Суджа»
Дрон снял пожар и разрушения на подорванной ВСУ станции «Суджа»

МАПП «Суджа» расположен в Суджанском районе Курской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «‎сюрпризы» под Суджей. Тем временем российские следователи опрашивают жителей освобождённой Суджи Курской области, которые пережили зверства военных ВСУ во время вражеской оккупации. Люди сообщают о мародёрстве ВСУ, поджогах домов и расстрелах горожан.

Убитую бойцами ВСУ семью из Суджи хоронили в коробках из-под игрушек в огороде
Убитую бойцами ВСУ семью из Суджи хоронили в коробках из-под игрушек в огороде
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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