Российские военные ведут бои за МАПП «Суджа»
Штурмовые группы российской армии, согласно данным нескольких российских околовоенных Telegram-каналов, достигли МАПП «Суджа» в Курской области.
Издание «Военное дело» сообщает, что на территории пропускного пункта идут активные боевые действия. В сообщении указано, что «противник окружён, но оказывает сопротивление». Военный блогер Юрий Подоляка также подтвердил эту информацию, отметив, что бои на МАПП начались утром в понедельник. По его словам, успех российских войск в этом районе может поставить подразделения ВСУ на южной окраине Гоголевки и в Олешне в крайне невыгодное оперативное положение, что может привести к их быстрому отступлению за государственную границу.
МАПП «Суджа» расположен в Суджанском районе Курской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «сюрпризы» под Суджей. Тем временем российские следователи опрашивают жителей освобождённой Суджи Курской области, которые пережили зверства военных ВСУ во время вражеской оккупации. Люди сообщают о мародёрстве ВСУ, поджогах домов и расстрелах горожан.
Kandinsky 3.1 / Life.ru