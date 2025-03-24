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24 марта, 16:46

Офтальмолог дал россиянам важный совет для борьбы с глаукомой

Врач Маляцинский: Из-за глаукомы человек может полностью лишиться зрения

Из-за глаукомы человек может полностью лишиться зрения, предупредил россиян врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Маляцинский. Он отметил, что болезнь чаще всего диагностируется у пожилых людей, тогда как на ранней стадии симптомы могут оставаться незамеченными.

Собеседник РИАМО подчеркнул, что своевременная диагностика недуга играют ключевую роль, поэтому очень важно проходить регулярные осмотры у специалистов. Особенно этот совет актуален для людей старше 40 лет. Врач обратил внимание, что многие пациенты начинают лечение только тогда, когда болезнь уже серьёзно повлияла на зрение.

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«Самое важное при глаукоме — это ее выявление на ранней стадии и своевременное начало лечения. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет контроль течения заболевания и выше шансы избежать потери зрения», — заключил эксперт.

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Ранее офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона. По словам эксперта, глазам каждые 40 минут нужно отдыхать от дисплея гаджетов. Кроме того, врач назвал признаки компьютерного зрительного синдрома.

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Борис Эльфанд
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