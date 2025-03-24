Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Крыму выросло до 36

В Крыму число пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком выросло до 36, среди получивших травмы есть восемь детей. Такие данные приводятся в телеграм-канале регионального Минздрава. Как отмечается, два человека находятся в тяжёлом состоянии.