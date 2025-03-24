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24 марта, 13:05

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Крыму выросло до 36

В Крыму число пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком выросло до 36, среди получивших травмы есть восемь детей. Такие данные приводятся в телеграм-канале регионального Минздрава. Как отмечается, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

«По итогам обследования, из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Состояние двоих госпитализированных пациентов оценивается как тяжёлое. Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь», — сказано в тексте.

Спасатели попали в аварию по пути на место смертельного ДТП с автобусом в Крыму
Спасатели попали в аварию по пути на место смертельного ДТП с автобусом в Крыму

Напомним, рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. По последним данным, погибли шесть человек, которые находились в салоне. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.

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Прокуратура Крыма

Татьяна Миссуми
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