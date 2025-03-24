Россия должна поддержать заявления президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, даже если они не соответствуют действительности. Об этом заявил политолог Вадим Сипров. По его словам, данная политика поможет Москве укрепить отношения с Вашингтоном.

«Трампа стоит поддержать даже, может быть, и в тех заявлениях, которые не вполне соответствуют действительности. В принципе они и не могут соответствовать действительности хотя бы по той простой причине, что Вашингтон не управляет ситуацией в Киеве», — отметил собеседник РИАМО.

Он также подчеркнул, что истинные хозяева киевского режима находятся не в США, а в Британии. При этом Лондон может использовать украинский конфликт для давления на Трампа из-за обострившихся противоречий.