В Кремле оценили слова Трампа о ясных контурах сделки по Украине
Песков: Россия и США хотят урегулировать ситуацию на Украине
У России и США есть общее желание урегулировать ситуацию на Украине, но сторонам предстоит решить ещё множество технических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы США Дональда Трампа о том, что «контуры будущей сделки» уже ясны.
«По всей видимости, речь идёт о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — сказал Песков на брифинге.
Представитель Кремля добавил, что по одному из аспектов сегодня ведутся переговоры между делегациями России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако впереди обсуждение ещё большого количества тем, касающихся урегулирования.
Напомним, что переговоры между США и Россией начались сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Журналисты покинули территорию гостиницы по требованию охраны. В ходе встречи стороны обсудят Черноморскую зерновую инициативу, также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию. Ранее Life.ru рассказывал, кто возглавляет российскую и американскую делегации.
Life.ru