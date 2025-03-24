В Кремле оценили слова Трампа о ясных контурах сделки по Украине

У России и США есть общее желание урегулировать ситуацию на Украине, но сторонам предстоит решить ещё множество технических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы США Дональда Трампа о том, что «контуры будущей сделки» уже ясны.

«По всей видимости, речь идёт о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — сказал Песков на брифинге.