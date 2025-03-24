Сенатор Карасин: Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются

Переговоры между экспертами из России и Соединённых Штатов, проходящие в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, близки к завершению. Об этом агентству ТАСС сообщил Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и член российской делегации.

«Переговоры завершаются», — отметил Карасин в ходе телефонного разговора с корреспондентом ТАСС.

Встреча, организованная в понедельник в отеле The Ritz-Carlton, носит закрытый характер. Российскую сторону представляют Карасин и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Сообщалось, что американскую делегацию возглавляют Майкл Энтон из Госдепартамента и помощники специальных посланников Кита Келлога и Майка Уолтца.