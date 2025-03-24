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Регион
24 марта, 18:30

Сенатор Карасин: Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются

Переговоры между экспертами из России и Соединённых Штатов, проходящие в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, близки к завершению. Об этом агентству ТАСС сообщил Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и член российской делегации.

«Переговоры завершаются», — отметил Карасин в ходе телефонного разговора с корреспондентом ТАСС.

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Встреча, организованная в понедельник в отеле The Ritz-Carlton, носит закрытый характер. Российскую сторону представляют Карасин и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Сообщалось, что американскую делегацию возглавляют Майкл Энтон из Госдепартамента и помощники специальных посланников Кита Келлога и Майка Уолтца.

Как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ, главным вопросом для обсуждения является возвращение к черноморской зерновой сделке, что было согласовано в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что никаких официальных соглашений по итогам этих консультаций подписывать не планируется.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николь Вербер
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