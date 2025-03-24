В краснодарском особняке экс-судьи Хахалевой открыли наркодиспансер
В Краснодаре, в особняке бывшей судьи Елены Хахалевой открылась клиника для лечения зависимостей. Частный дом сохранил свой адрес, который упоминали в публикациях о Хахалевой в связи с её отставкой. Когда она владела им, трёхэтажный особняк площадью 550 квадратных метров включал семь спален.
«Здесь клиника, реабилитационный центр «Гармония». У нас есть договор аренды с хозяевами, вопрос закрыт», — рассказал сотрудник клиники kp.ru.
На интернет-странице реабилитационного центра заявлено, что это заведение предоставляет услуги класса «люкс». Подчёркивается, что целевая аудитория клиники — это обеспеченные люди. Фотографии, размещённые на сайте, иллюстрируют обустройство общего пространства, в частности, добавление теннисного стола и доски для коммуникаций. Можно увидеть, как клиенты клиники прогуливаются по территории. Зона отдыха с джакузи сохранила свой первоначальный вид.
Хахалева получила известность летом 2017 года из-за скандала, связанного со свадьбой её дочери. На торжестве выступили популярные российские артисты. Ведущим церемонии стал Николай Басков. Среди приглашённых оказались Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.
В мае 2022 года следственные органы завели на неё уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. 27 января 2025 года её задержали в аэропорту Баку по запросу Генеральной прокуратуры России. В начале марта стало известно, что Азербайджан отказался выдавать России «золотую судью» Хахалеву.
Life.ru/Шедеврум