В краснодарском особняке экс-судьи Хахалевой открыли наркодиспансер

В Краснодаре, в особняке бывшей судьи Елены Хахалевой открылась клиника для лечения зависимостей. Частный дом сохранил свой адрес, который упоминали в публикациях о Хахалевой в связи с её отставкой. Когда она владела им, трёхэтажный особняк площадью 550 квадратных метров включал семь спален.

«Здесь клиника, реабилитационный центр «Гармония». У нас есть договор аренды с хозяевами, вопрос закрыт», — рассказал сотрудник клиники kp.ru.

На интернет-странице реабилитационного центра заявлено, что это заведение предоставляет услуги класса «люкс». Подчёркивается, что целевая аудитория клиники — это обеспеченные люди. Фотографии, размещённые на сайте, иллюстрируют обустройство общего пространства, в частности, добавление теннисного стола и доски для коммуникаций. Можно увидеть, как клиенты клиники прогуливаются по территории. Зона отдыха с джакузи сохранила свой первоначальный вид.