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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 21:08

Россия потребует на заседании СБ ООН расследования гибели журналистов в зоне СВО

Россия намерена потребовать расследования случаев гибели журналистов в зоне специальной военной операции на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН. Как сообщили в российском дипломатическом представительстве, этот вопрос будет поднят в обязательном порядке.

«Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине», — сообщили в российском диппредставительстве.

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Напомним, 24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли при выполнении профессионального долга в зоне СВО после удара ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю в ЛНР. В то же время корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения при обстреле приграничного села в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Артём Гапоненко
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