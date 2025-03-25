Киев на фоне разговоров о мире наносит удары по России, заявили в МИД
Мирошник: Украина вторую неделю подряд увеличивает обстрелы территорий РФ
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что несмотря на разговоры о стремлении к мирному разрешению конфликта, Киев продолжает увеличивать обстрелы российских территорий. В своем еженедельном докладе, который попал в распоряжение РИА «Новости», он отметил, что на фоне этих заявлений наблюдается рост числа атак на гражданские объекты.
По словам Мирошника, количество пострадавших среди мирных жителей за прошедшую неделю составило 150 человек, при этом наибольшее число раненых было зафиксировано в Донецкой Народной Республике, а также в Белгородской, Курской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике. Он также указал на то, что усиленные атаки дронами продолжались на протяжении всей недели.
Посол подчеркнул, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 150 мирных жителей, среди которых 134 человека получили ранения, включая четырех несовершеннолетних, а 16 человек погибли. Кроме того, он добавил, что за последние семь дней ВСУ выпустили не менее 1979 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. Мирошник напомнил, что подавляющее большинство используемых Киевом для атак вооружений является западным.
Тем временем Минобороны представило доказательства лжи Зеленского об эмбарго на удары по энергетике. Так, в ночь на 24 марта ВСУ попытались ударить по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства ПВО успели перехватить вражеский дрон в 7 километрах от объекта, его обломки упали в районе станции Кавказская. А 19 марта, также после обещаний Зеленского, три украинских беспилотника ударили по объекту в Краснодарском крае, где производилась перевалка нефти с железнодорожных цистерн.
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