Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что несмотря на разговоры о стремлении к мирному разрешению конфликта, Киев продолжает увеличивать обстрелы российских территорий. В своем еженедельном докладе, который попал в распоряжение РИА «Новости», он отметил, что на фоне этих заявлений наблюдается рост числа атак на гражданские объекты.

По словам Мирошника, количество пострадавших среди мирных жителей за прошедшую неделю составило 150 человек, при этом наибольшее число раненых было зафиксировано в Донецкой Народной Республике, а также в Белгородской, Курской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике. Он также указал на то, что усиленные атаки дронами продолжались на протяжении всей недели.