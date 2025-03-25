Правительство Германии во главе с Шольцем официально уходит в отставку

25 марта пройдёт первое заседание нового состава Бундестага, сформированного после досрочных выборов в феврале. В этот день канцлер Германии Олаф Шольц и его министры получат официальные уведомления об отставке от президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров между победившим на выборах блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, планирует представить новый состав правительства до 20 апреля. Согласно основному закону ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.

На выборах 23 февраля блок ХДС/ХСС одержал победу с результатом 28,6%, в то время как СДПГ показала худший результат в своей истории — 16,4%. Поддержка других партий также снизилась: «Зеленые» получили 11,6%, а СвДП не преодолела 5-процентный барьер, набрав лишь 4,3%. Ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выборы прошли успешно — она заняла второе место с 20,8% голосов и стала главной оппозиционной силой с 152 мандатами. Пятое место досталось «Левым» с 8,8%.