Из Армении вновь поступают противоречивые заявления насчёт ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что власти страны не собираются изменять свою позицию относительно Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он опроверг слухи о том, что премьер-министр Никол Пашинян дал указания на активизацию сотрудничества с российскими государственными органами.

«Зачем нам пересматривать свои отношения с ОДКБ? Это самой организации следует определить, существует ли она на самом деле. Если да, то пусть уточнит свои границы, функции и те обязательства, которые не были выполнены», — сказал Симонян на брифинге во вторник.

Он также отметил, что Ереван открыто выражает свое несогласие, если действия какой-либо структуры его не устраивают. Спикер подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Россией «возникали проблемы», и есть вопросы, которые поднимались и будут подниматься в будущем. Симонян добавил, что республика никогда не прекращала взаимодействие с другими странами, включая Россию.