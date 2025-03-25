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25 марта, 09:24

Из Армении вновь поступают противоречивые заявления насчёт ОДКБ

Ален Симонян: Армения не планирует пересматривать свою позицию по поводу ОДКБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ maradon 333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ maradon 333

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что власти страны не собираются изменять свою позицию относительно Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он опроверг слухи о том, что премьер-министр Никол Пашинян дал указания на активизацию сотрудничества с российскими государственными органами.

«Зачем нам пересматривать свои отношения с ОДКБ? Это самой организации следует определить, существует ли она на самом деле. Если да, то пусть уточнит свои границы, функции и те обязательства, которые не были выполнены», — сказал Симонян на брифинге во вторник.

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Он также отметил, что Ереван открыто выражает свое несогласие, если действия какой-либо структуры его не устраивают. Спикер подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Россией «возникали проблемы», и есть вопросы, которые поднимались и будут подниматься в будущем. Симонян добавил, что республика никогда не прекращала взаимодействие с другими странами, включая Россию.

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Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС.

Марина Фещенко
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