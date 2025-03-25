Песков заявил о продолжении контактов между Россией и США
Песков: Контакты РФ и США будут продолжаться, но конкретики пока нет
Контакты между Россией и США будут продолжаться, однако конкретные детали пока не известны. Они находятся в процессе обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет. Она будет согласована», — сказал Песков.
Напомним, 24 марта состоялась встреча представителей России и США в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. В частности, на ней рассматривались вопросы, касающиеся разрешения конфликта в Украине. Настроение российской делегации после переговоров было хорошим. Вашингтон также позитивно оценил переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.
Life.ru