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Регион
25 марта, 09:45

Песков заявил о продолжении контактов между Россией и США

Песков: Контакты РФ и США будут продолжаться, но конкретики пока нет

Контакты между Россией и США будут продолжаться, однако конкретные детали пока не известны. Они находятся в процессе обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет. Она будет согласована», — сказал Песков.

Напомним, 24 марта состоялась встреча представителей России и США в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. В частности, на ней рассматривались вопросы, касающиеся разрешения конфликта в Украине. Настроение российской делегации после переговоров было хорошим. Вашингтон также позитивно оценил переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.

Карасин отметил, что позиции РФ и США по Украине не всегда совпадают
Карасин отметил, что позиции РФ и США по Украине не всегда совпадают
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Life.ru

Полина Никифорова
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