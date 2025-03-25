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Специальная военная операция (СВО)

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25 марта, 10:58

Военкор Коц показал фото снарядов с посланием ВСУ после гибели журналистов

Обложка © Telegram / Kotsnews

Обложка © Telegram / Kotsnews

Военкор Александр Коц поделился в своем Telegram-канале фотографиями снарядов с посланием для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в ответ на действия, направленные против журналистов, включая корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

«За Федорчака и военкоров», — говорится в надписи на снарядах.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне проведения специальной военной операции. В результате удара украинских боевиков также погибли оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже призвала международные организации, такие как ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ, отреагировать на нападение ВСУ на российских журналистов.

Марина Фещенко
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