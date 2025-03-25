Военкор Коц показал фото снарядов с посланием ВСУ после гибели журналистов

Военкор Александр Коц поделился в своем Telegram-канале фотографиями снарядов с посланием для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в ответ на действия, направленные против журналистов, включая корреспондента «Известий» Александра Федорчака.